(Özel) Turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı

Her yıl bu zamanlar turist yoğunluğunun yaşandığı Alanya'nın Avsallar Mahallesinde koyun sürüsünün cadde üzerinden geçip buldukları yeşil alanlarda otlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Turizmin merkezi Antalya'da 20 mayıstan önce yaylaya çıkma yasağı olan yörükler, koyunlarını şehir merkezinde otlattı, ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde yaylaya çıkmak için gün sayan yörükler, koyunlarını otlatacak yer bulamayınca turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı. Hüseyin Akdemir'e ait olan yüzlerce koyun, sahilde ve kentin sokaklarında otluyor. Akdemir, yaylaya çıkamadığı için kentin sokaklarında hayvanlarını gezdirdiğini belirtirken koyunların turistlerin dikkatini çektiğini ifade etti.