?z?r beklerken ka?an s?r?c?ye k?z?p polise ?ikayet?i oldu

Antalya'n?n Serik il?esinde s?r?c? arkas?nda bekleyen araca ?arpt?. H?zl?ca olay yerinden ka??p uzakla?an s?r?c?den inip ?z?r dilemesi beklerken h?zla uzakla?t???n? g?ren s?r?c?, duruma isyan etti. " Bir ?zre bakard?, hasar bile yok say?l?r ama da davran?? ?ok yanl??" dedi.

Serik ?l?esi'nde okuldan ??kar Rehberlik ??retmeni Abdullah Kocak, ana caddeye ??kmak i?in yolun ba??nda beklerken ?n?ndeki arac?n geri gelip arac?na ?arpmas? sonucu maddi hasarl? kazan?n taraf? oldu. ?nde bekleyen ve s?r?c?s? ile plakas? belirlenemeyen s?r?c? biranda geri vitese tak?p Ko?ak'?n arac?na ?arpt?. Biranda ne oldu?unu anlayamayan Kozak, hasara bakmak ve ?arpan s?r?c?yle konu?mak i?in otomobilinden inerken ?n?ndeki s?r?c? otomobilinden bile inmeden h?zla olay yerinden uzakla?t?. G?venlik kameralar?na da yans?yan maddi hasarl? kazada her iki ara?ta da ?nemli bir zarar olmad??? ancak ka?an s?r?c?n?n yapt??? hareket, Abdullah Kocak'? ?ileden ??kard?. Polise bilgi verip kazay? g?venlik kameralar?yla da tespit ettiren Ko?ak, "?nip ?z?r dileseydi bunlar?n hi? biri ya?anmayacakt?. Yapt??? ?ok anlams?z oldu" dedi.

Okuldan ??k?p evine gitmek ?zereyken, Atat?rk caddesine ??kan yolda n?ndeki ara? sebebiyle durdu?unu s?yleyen Ko?ak, " Ana yolun bo?almas?n? bekledik. Ana yol bo?ald?. Ben onu ileri gidecek yoluna devam edecek zannederken, aniden geri vitesini takt? ve gelip arac?ma ?arpt?. Beklemedi?im bir davran??t?. B?yle nas?l olur yani bire alacakken geri vitese nas?l ald?. Sonra 1 yada 2 saniye bekledi. Ben onun inip kar??l?kl? ge?mi? olsun dilemeyi beklerdim. Kar??l?kl? ayr?lmay? beklerdim. ?ok b?y?k bir masrafl? hasar yoktu. Kendi aram?zda anla??r?m diye d???nd?m. O aniden ?ekip gitti. Ben onu tan?m?yorum, g?rm?yorum, bilmiyorum. Sonra biz polis ekiplerine haber verdik. Sa? olsun onlarda geldiler, olay yeri tespit edildi. Bizde resmi i?lemlere ba?layaca??z. Beklemedi?imi bir davran??t?. Trafikte kaza olmaz de?il, insano?lunun ba??na her ?ey gelebilir yani trafikteysen her an her ?eye haz?rl?kl? olacaks?n ama insanl?k nam?na yada bunun ??z?m yolu, olay?n ilerleyi?i bu ?ekilde olmamas? gerekirdi. Biz bunu kar??l?kl? konu?arak, halledebilirdik. Olay birbirimizi ?zmeden bitirilmi? olurdu" dedi.