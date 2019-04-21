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Palmiye ağacına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza - Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun istikametinden Titreyengöl istikametine gitmekte olan Aygül G.'nin kullandığı 07 LNK 03 plakalı otomobil, Herdford kavşağına yaklaştığı sırada virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Aygül G., ambulans ile Manavgat Devlet hastanesine kaldırıldı.

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