Pamuğun fiyatı, 1 lira 20 kuruşluk devlet desteği ile 7 lira 20 kuruşa çıktı.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) 2020 Ekim ayında 30 kuruş Aralık ayında 70 kuruş kar payı fark pirimi verdiği pamuk üreticine 2021'de 50 kuruşluk kar payı fark pirimi vereceğini açıkladı. Böylece bir kilo pamuğun fiyatı, 1 lira 20 kuruşluk devlet desteği ile 7 lira 20 kuruşa çıkmış oldu.

Antalyalı çiftçiyi ayakta tutmak için; pamuk üretimini arttırıp diğer ürün çeşitlerini de desteklediklerini ifade eden Başka Yavuz, Antbirlik olarak binlerce çiftçiye hizmet verdiklerini ve tek dertlerinin daha geniş daha çeşitli tarım olduğunu vurguladı.

2020 sezonu için pamuğun kilosunu 4 lira 50 kuruş olarak belirlediklerini, 15 gün içinde 30 kuruş kar payı farkı verdiklerini ifade eden Yavuz, “Dünya da pamuk piyasası arttıkça biz de elde ettiğimiz kazancımızı çiftçimizle paylaşıyoruz, Çiftçimize Aralık ayında 70 kuruş şimdi de 50 kuruş daha kar payı farkı açıkladık. Bu farkı, Nisan ayında çiftçimize ödeyeceğiz” dedi.

Niteikli planlama

İlçelerin, şehrin ve ülkemizin kalkınması için tarım çiftçimizin her alanda üretim yapmasının mecburi olduğunu belirten Yavuz, nitelikli planlarla üreten, üretileni işleyen ve pazarlayan bir sistem kurduklarını belirterek Antbirlik'in tarım alanında 68 yıllık deneyime sahip olduğunu hatırlattı. yavuz, " Çiftçimiz zengin, verimli toprağa ve bu toprağı işleyecek donanıma sahip. Bu serveti her alanda üretime dönüştürmeliyiz. Tüm plan ve projelerimiz bu yönde. 3 yılda mısır, buğday, narenciye, susam, zeytin ve pamuk gibi birçok tarım üreticine 150 milyonluk yatırım yaptık. 2023 yılında hizmete girecek ve bin 500 kişinin istihdam edileceği 250 milyonluk yatırımların tüm hızıyla sürüyor. Pandemi bizi yavaşlattı fakat durdurmadı. Güneş enerji ihalemiz bitti. 5 üniteli meyve suyu, salça ve zeytinyağı tesisleri için son aşamadayız. Bu yatırımları 2023'e yetiştireceğiz” dedi.