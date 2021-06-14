Pandemi döneminde Anadolu propolisi ile D3, K2 vitamini tüketim tavsiyesi

Uzmanlar bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenme düzenine ek destek olarak Anadolu propolisi, D3 ve K2 vitaminlerinin birlikte tüketiminin önemine dikkat çekti.

“Bağışıklığı güçlendirmek adına önemli bir katkı sağlayacaktır”

Konu ile ilgili konuşan Doç. Dr. Engin Celep D3 ve K2 vitaminlerinin Anadolu propolisi ile beraber daha etkili olduğunu söyledi. Dr. Celep, D3 ve K2 vitaminlerinin bir arada çalışarak kalsiyum ve fosforun emilimini, buna bağlı olarak kemik ve kalp sağlığını desteklediğini belirterek, “Covıd-19 salgını hepimizi korkutan ölüm oranının yüksek olduğu bir enfeksiyon. Bu enfeksiyona bağlı komplikasyon ve ölüm oranlarının azaltılması amacıyla birçok tedavi yöntemi araştırılmakta. 2020 yılında Wageningen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmada, D3 ve K2 vitaminlerinin beraber desteğinin Covıd-19 ölüm oranlarının azaltılmasına potansiyel katkısı araştırılmıştır. Yapılan son klinik çalışmalar, D3 vitamini alan Covıd-19 enfeksiyonlu hastaların ölüm oranlarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca D3 vitamin desteğinin; savunma sistemimizde rol alan interlökin 10'un artışına yol açtığı ve antienflamatuvar mekanizmaları düzenlediği bilinmektedir. Düzenli olarak D3 vitamini desteği alımının kalsiyum yüksekliğine sebep olacağı ve buna bağlı olarak K2 vitamini düşüklüğüne sebep olmasını önlemek amacıyla, D3 ve K2 vitaminlerinin birlikte alımının daha uygun olacağı belirtilmektedir. Bu anlamda güçlü bir antiviral ve antienflamatuvar olan Anadolu propolisinin yanında D3 ve K2 vitaminlerinin de beslenmeye dahil edilmesi, bağışıklığı güçlendirmek adına önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

“Anadolu propolisinin Covıd-19 enfeksiyonu üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar umut vaad edici”

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Anadolu propolisinin pandemi ile savaşta yüksek antiviral gücünden bahsederek, “Propolis antioksidan ve antiviral kapasitesi yüksek olan doğal bir arı ürünüdür. Anadolu propolisinin Covıd-19 enfeksiyonu üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar umut vaad edici yöndedir. 2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde, in vitro koşullarda yapılan bilimsel bir çalışmada, Anadolu Propolisinin içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid yani antioksidan bileşenlerin korona virüs enfeksiyonuna karşı etkileri değerlendirilmiştir. Anadolu Propolisinin içeriğinde doğal olarak bulunan Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Hesperitin, Kafeik Asit, Kuarsetin, Pinosembrin, Galanjin flavonoidlerinin SARS-CoV-2 virüsünün bulaş ve yayılma etkisine olanak sağlayan virüs spike S1 protein ve konak hücre reseptörlerden ACE-2 reseptörüne bağlanmasını önleyici etkileri gösterilmiştir. Anadolu propolisinin bu özel bileşenleri ile virüsün bağlanmasına engel olduğu ve dolayısıyla enfeksiyon gelişimini de engellendiği belirtilmiştir” diye konuştu.

“Pandemide D vitamini alımının yeterli olmasının ne kadar değerli olduğunu gördük”

Vitaminlerin önemine değinen Tanuğur, “Yine 2020 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir başka çalışmada Anadolu Propolisinin içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid bileşenlerin korona virüs enfeksiyonunun insan hücresine bulaşma yolu üzerine etkisi incelenmiştir. In vitro koşullarda yürütülmüş moleküler modelleme çalışmasında, Anadolu propolisinin, SARS-CoV-2 virüsünün ACE-2 reseptörüne bağlanmayı önleyici etki gösterdiği ve enfeksiyonu engellediği bildirilmiştir. Pandemide D vitamini alımının yeterli olmasının ne kadar değerli olduğunu gördük. Özelikle de D3 ve K2 vitaminlerinin birlikte tüketiminin daha etkili olduğu araştırmalar ile ispatlanmıştır. Uzmanlar D3 ve K2 vitaminlerinin Anadolu propolisi ile beraber tüketimini öneriyor. Covıd-19 enfeksiyonunun gelişimini engellemek veya enfeksiyon sürecinde hafif semptomlar ile geçirebilmek için Anadolu propolisi, D3 ve K2 vitaminleri güçlü besin destekleridir” şeklinde konuştu.