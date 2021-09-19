Pandemi estetik operasyonlara ilgiyi artırdı

KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, artıştaki sebebi evine kapanan insanların ayna karşısında kendilerine daha çok zaman ayırmaları, online olarak toplantı ve görüşmelere katıldıklarında da kameradan kendilerindeki kusuru fark etmeleri olarak gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 2020 yılının mart ayından bu yana etkisini devam ettiren Covid-19 pandemisi ile birlikte insanların yaşamında büyük değişimler yaşandı. Bu değişimlerden biri de estetik operasyonlara taleplerin artışı oldu. Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, estetik operasyonlarının pandemi döneminde iki kat arttığını söyledi. Dilek, “Pandemi döneminde aslında düşünülenin aksine estetik ameliyatlar biraz arttı. Bunun birkaç sebebi var. İnsanlar bu dönemde bu tarz ameliyatların azaldığını düşünüyor ama tam tersine bizim gözlemlerimizden ve kendi hastalarımızın da taleplerinden yola çıkarak söyleyebilirim ki net bir şekilde artış gördük” dedi.

“İnsanlar evde kendisiyle baş başa kaldıkça daha fazla kusur görmeye başladı”

Yaşanan artıştaki nedenlerin en başında insanların evde kendiyle baş başa kalmasını gösteren Op. Dr. Deniz Dilek, “İnsanlar evde kendisiyle baş başa kaldıkça kendilerinde daha fazla kusur görmeye başladı. Daha öncesinde gün içinde üç beş dakika ayna karşısında zaman geçirirken, pandemi döneminde eve kapanmayla bu süreç arttı. Çok fazla uğraşacağımız şeyler olmadığı için de biraz buna odaklandık” diye konuştu.

Online olarak yapılan görüşmeleri, toplantıları ve eğitimleri de diğer sebepler arasında gösteren Dilek, "İnsanlar kendilerine daha çok odaklandı. Kendinde gördüğü kusur sürekli gözüne batmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar bu dönemi fırsata çevirdi”

Dilek, estetik ameliyatlara olan ilginin artış sebeplerinden birinin de zaman olduğuna işaret ederek, “Ameliyat sonrası için belirli zaman ayırması gerekiyor, kendi de biliyor. Daha önce iş yoğunluğu temposundan dolayı bunu ayarlayamayan insanlar bu dönemi fırsat olarak bilip estetiğe daha çok yöneldi. Ertelenen ameliyatları düşünmeye başladılar” ifadesini kullandı.

"Burun estetiğinde iki kat artış yaşandı"

Dilek, estetik işlemler içinde burun estetiğiyle ilgili çok yoğun bir talep artışı yaşandığını ve bu artışın pandemi öncesine göre iki katın üzerinde olduğunu belirtti. Dilek, diğer alanlarda yaşanan talep artışıyla ilgili de, “Diğer branşlardaki arkadaşlarla da görüşüyoruz, meme estetiği mesela çok artış olan bir diğer nokta. Göz estetiği, yeni uygulamalar örneğin, kaş kaldırma gibi işlemler var. Bunların hepsi yapılan ve bu dönemde artış yaşanan işlemler oldu” dedi.

“Aceleye getirilmemesi gerekiyor”

Estetik işlem yaptırmayı düşünen kişilere tavsiyelerde bulunan Op. Dr. Deniz Dilek, “Estetikle ilgili işlemlerde insanların gerçekten bunu isteyip istemediğine kendisinin karar vermesi gerekiyor. Aceleye getirilmemesi gerekiyor. İiyi şekilde araştırılması lazım. Nedir ne değildir, sonrasında kendisini neler bekliyor bilmesi lazım. Çevresinin istediği ya da onların öngördüğü şeyleri değil, kendisinde olacak bir değişimi istiyor mu istemiyor mu bunu baz alarak karar vermesi daha uygundur” şeklinde konuştu.