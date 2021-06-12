Pandemi sebebiyle kırsalda kalanlara mobil kişisel bakım hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför tırı ile Gazipaşa'nın 12 mahallesinde 138 vatandaşa kişisel bakım yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil kuaför ekibi, Gazipaşa'nın kırsal mahallelerinde hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdü. Gerek kırsal bölgede ikamet etmelerinden gerekse pandemi şartlarından dolayı merkeze gidemeyen Gazipaşalı vatandaşlar için 3 günlük bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Karaçukur, Yenigüney, Esenpınar, Çimenbağ, Üçkonuk, Karalar, Kızılgüney, Ilıca, Göçük, Gökçebelen ve İnal mahallelerin de 138 vatandaşa kişisel bakım hizmeti verdi.