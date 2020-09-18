Pandemi sebebiyle staj yapamayan öğrenciler için okula özel uçak getirildi

Antalya'da 2016 yılında Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi dönemi için İstanbul'dan özel bir uçağı okula getirdi. Özel sektörde iş başı eğitim ve stajlarını yapamayacak öğrenciler için, CESNA 337A tipi çift motorlu uçabilir durumda bir uçağı, okulun uçak bakım hangarına indirdi. Öğrenciler burada uygulamalı eğitim alacaklar.

Üç yıl önce Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının okulun bahçesine getirilmesiyle adından söz ettiren okul, bu sefer bir havacılık şirketiyle yaptığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, Esenboğa Havaalanı'ndan CESNA 337A tipi çift motorlu uçabilir durumda bir uçağı, okulun uçak bakım hangarına indirdi.

Pandemi engelinden dolayı özel sektörde staj alamayacak olan 12'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle beraber burada şirketin uzman uçak teknisyenlerinden uygulamalı eğitim alacaklar. Bu eğitim kapsamında uçağın tüm parçaları sökülerek, genel bakımı yapıldıktan sonra, tekrar montalama işleri yapılacak. Motor bakımı ile beraber göstergeler ve kanatların bakım onarımı uygulamalı olarak öğrencilere gösterilecek. Bu işlemlerden sonra, uçak tamamen uçamaya hazır hale getirilecek. Uçağın bakımı tamamlandıktan sonra Antalya Havalimanına götürülecek.