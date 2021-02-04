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Pandemide evin kahvaltısına bile ortak oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde köpük isimli muhabbet kuşu, öğrendiği ‘Bize bir şey olmaz’ rap şarkısı ile ilgi odağı olurken, ailenin bir ferdi gibi her sabah kahvaltıda yerini alıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde köpük isimli muhabbet kuşu, öğrendiği ‘Bize bir şey olmaz' rap şarkısı ile ilgi odağı olurken, ailenin bir ferdi gibi her sabah kahvaltıda yerini alıyor. Özellikle 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası işitme, konuşma ve hareket etme yetisini kaybeden 65 yaşında ki Ümit Korkmaz'ın hayata tutunmasını sağlayan Köpük, öğrendiği rap şarkılar ile birlikte pandemi süresince


‘Ev de kal' çağrısı yapıyor.


Özel bir okulda öğretmenlik yapan Gökhan Korkmaz, kuşu yaklaşık 1 buçuk sene önce bir arkadaşının hediye ettiğini söyledi. Köpük'ün evin bir ferdi gibi olduğunu ve aileyle bütünleştiğini söyleyen Korkmaz, özellikle pandemi sürecinde herkesin evde olduğu zamanda konuşmaya da başladığını ifade etti. Geçirdiği trafik kazası sonrası konuşma, işitme ve hareket kabiliyetini kaybeden 65 yaşındaki babasının hayata tutunmasını sağladını söyleyen Korkmaz, " Babam evde kalıyordu tek başına zaman geçiremiyordu. Biz işten güçten pek vakit ayıramıyorduk. Babamla arkadaş oldu kuş. İlk konuşma süreci baya bir uzun sürdü. Mero'nun bir şarkısı vardı, o geldi aklıma. Nakaratı vardı, ‘Bana bize sana bir şey olabilir' diye onu öğrettim. Biraz uzun sürdü beş kelime olduğu için. Ama onu da söktü. Ardından pandemi süresince evde kal demeyi öğrendi" dedi.


Her sabah kahvaltısını aileyle birlikte yapan ve kahvaltı sofrasında gezip istediğini yiyen köpük, günün tamamında ale fertlerinin omzunda ya da başlarının üzerinde geçiriyor.

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