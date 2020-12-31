Pandemiden dolayı sahne alamayan sanatçı, denize karşı konser verdi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Alanya ilçesinde pandemiden dolayı uzun süredir sahne alamayan ses sanatçısı Nezahat Erbaş, çektiği sahne özlemini denize karşı şarkı söyleyerek dindirmeye çalıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden ses sanatçısı Nezahat Erbaş, pandemiden dolayı uzun süredir sahne alamıyordu. Sahneye çıkamadığı için şarkı söylemeye ve seyircisine olan özleminin arttığını söyleyen sanatçı, daha fazla dayanamayarak Alanya İncekum Plajını gitti. Eline mikrofonunu alan ses sanatçısı, denize karşı şarkı söyleyerek sahne özlemini dindirmeye çalıştı.

Dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini ve herkesin eve kapandığını söyleyen Erbaş, "Sahneler kapandı müzik yapacak alanımız yok. Denize geliyorum suya karşı kendimi deşarj ediyorum. Aynı zamanda bestekarım kendi şarkılarımı kendim yazıyorum. Bugün de yılbaşı, bu akşam yeni yıla gireceğiz 2021 yılı inşallah hayırlı bir şekilde gelir. Bu bir sınavdı sınavımızı inşallah güzel vermişizdir" dedi.