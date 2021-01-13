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Pandeminin ekonomik şampiyonu turizmde Antalya oldu

Dünya, korona virüs ile birlikte ekonomik kayıp yaşarken, turizm geliri sayesinde Antalya ekonomide şampiyon oldu.


Korona virüs, ekonomik gelirlerini turizm ile karşılayan ülkeleri zor durumda bırakırken, Antalya tek başına bir şehir olarak birçok ülkenin önüne geçerek turizmde gelir şampiyonu oldu. Türkiye'nin ülke genelinde aldığı tedbirler, otel çalışanlarına verdiği korona virüs eğitimleri, sağlık alt yapısının gelişmiş olması ve ekonomik fiyatlı tatil paketleri yabancı turistleri adete Antalya'ya çekti. Dünya'da hiçbir havaalanına korona virüs sürecinde bu kadar turist inmediğinin altını çizen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Tahminimce Dünyada, Antalya hariç hiçbir havaalanına 3 milyon turist inmedi. Korona virüs sürecini iyi yönettik” dedi.



“Dünya'nın en önemli 10 turizm ülkesinden biriyiz”


Korona virüs sürecinden sonra, Dünyanın tatil tercihlerinin değişeceğine vurgu yapan Recep Yavuz, “ Dünya'nın en önemli 10 turizm ülkesinden biriyiz. Bundan sonraki tatil tercihleri değişiyor. İnsanlar eskiden İspanya'ya giderdi, İtalya'ya giderdi, Fransa'ya, İngiltere'ye giderdi. Artık tatillerini planlarken tercihleri başka şeyler olacak. Bunlardan bir tanesi açık alanlar, daha ferah bölgeler, deniz kenarları, büyük oteller, ferah odalar gibi tercihler olacak. Adriyatik kıyıları ile Antalya'yı ve Türkiye'yi bu konuda şanslı görüyorum” diye konuştu.



“Türkiye, yeni şampiyon olmak için çok büyük aday”


Değişen tercihler ile birlikte Türkiye'nin dünya turizminde yeni şampiyon olabileceğini belirten Yavuz, “Turizmde yeni bir şampiyon ülke çıkacak. Türkiye, yeni şampiyon olmak için çok büyük aday. Gidişat onu gösteriyor. Türkiye'nin dünya turizmindeki payı yüzde 3'den fazla olacak” şeklinde konuştu.

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