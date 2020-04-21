Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde papağan besleyen Soner Barcın isimli vatandaş, papağanına “Evde Kal Türkiye” demeyi öğretti.

Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı günlerinde, evde papağanı ile vakit geçiren Soner Barcın, papağanına herkesin dilinde olan “Evde Kal Türkiye” sloganını ezberletti.

2 gün süren çalışma sonrası papağan, “Evde Kal Türkiye” sözlerini tekrar etmeye başladı. Utangaç bir papağan olduğunu ve kameraları görünce konuşmadığını belirten sahibi Soner Barcın, “2 günlük çalışmadan sonra sözlerimizi tekrar etmeye başladı ancak her zaman konuşmak istemiyor. Bizler de telefonumuzla haberi olmadan çekim yaptık. Duyanlar çok şaşırıyor. Bu zor günlerde duyanların yüzünde küçük bir tebessüm oluşuyor. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.