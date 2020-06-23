Paraguay Büyükelçisinden Antalyalı üreticilere ziyaret

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta Antalya'da küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyarette bulundu.

Dışişleri ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen Büyükelçiler Toplantısına katılmak üzere Antalya'ya gelen Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve eşi Aksu ve Serik ilçelerinde bulunan geleneksel ve modern küçükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

İl Müdürü Gökhan Karaca, Büyükelçiye Anralya'da bulunan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında bilgi aktardı. Karaca, Peralta'ya Antalya'da üretici ziyareti kapsamında günün anısına plaket armağan etti.