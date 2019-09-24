Paratiroid hastaları yeni teknikle sağlıklarına kavuştu

Kanda kalsiyum yüksekliği ile seyreden ve başta kemik erimesi ve böbrek taşı olmak üzere birçok organda çeşitli hastalıklara neden olan ‘Hiperparatiroidizm' hastalığı nedeniyle daha önce ameliyat olan ancak ameliyat sonrası kan kalsiyum değerleri normal değerlerine gerilemeyen Betül Bayburan (44) ve Yadigar Kök (22) “İndosiyanin yeşili anjiografisi” tekniği ile Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Op. Dr. Cengiz Öngen ve Op. Dr. İlker Turan'dan oluşan ekip tarafından Lara Anadolu Hastanesinde sağlıklarına kavuştular. Doktor Arıcı, Öngen ve Turan, bu teknikle sekiz hastanın ameliyatını gerçekleştirdiklerini ve hastaların sağlıklarına kavuştuklarını açıkladılar. Hastalardan Bayduran, “Paratiroid adenomu ameliyatı oldum. Daha önce aynı ameliyatı iki kere olmuştum. Fakat kullanılan cihazlar çok başarılı olmadığı için üçüncü kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Çok şükür buradaki ameliyatım başarılı geçti. Ameliyatta paratiroid bezi alındı. Ameliyatım çok iyi ve güzel geçti. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum” dedi.

Hasta Kök ise, "Ameliyat olmadan önce sürekli ağrılarım oluyordu ve ilk ameliyatımda çok acı çekmiştim. Bu sefer çok daha iyiyim. Ameliyatım çok iyi geçti. Kendimi daha iyi hissediyorum" sözleriyle ameliyatının iyi geçtiğini belirtti.

"Sağlığına kavuştu"

Lara Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Cengiz Öngen, “Betül Bayburan Hanım geçmiş yıllarda paratiroid bezindeki rahatsızlıklarından dolayı iki kez ameliyat olmuş. Türkiye'de çok nadir uygulanan bir indüasiyonin ile infiuret cihaz uygulaması yaptık. Ameliyat üç, dört saat kadar sürdü. Çünkü üçüncü ameliyatı kimse yapmak istemez. Türkiye'de üçüncü ameliyatı sadece birkaç kişi yapar. Zor bir ameliyattı. Hastaya zarar verme riski çok yüksekti. Artı paratiroid bezini bulamama ihtimali de vardı. O yüzden yeni bir cihazla farklı bir teknik uyguladık ve çok da iyi sonuç aldık. Bundan sonra Betül Hanım sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecektir” diye konuştu.

Prof. Dr. Cumhur Arıcı da, "Betül Hanım daha önce iki kez paratiroid cerrahisi ameliyatı geçirmiş. Bu ameliyatların en büyük sorunu paratiroid bezinin bulunamaması. Maalesef paratiroid ameliyatlarında dünyanın en iyi merkezlerinde bile başarısızlık riski vardır. Bu ameliyatlarda farklı bir teknik kullanmaya başladık. Bir boya yöntemiyle o paratiroid bezini boyuyoruz ve ameliyatın başarı şansını artırıyoruz. Sekiz hastada bu tekniği kullandık ve sekiz hastanın tamamında işe yaradı ve başarılı oldu. İki gün üst üste iki hastamızı ameliyat ettik ve ameliyatlar başarıyla sonuçlandı" sözleriyle yeni tekniğin başarısına dikkat çekti.

"Başarı oranı yüzde 95"

Ameliyatta kullanılan teknik hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlker Turan, “Bu ameliyat tekniği dünyada da çok yeni olan bir ameliyat yöntemidir. Türkiye'de ise çok çok yeni bir yöntemdir. Çok fazla merkezde uygulanmıyor. Lara Anadolu Hastanesi bu yöntemi uygulayan bir hastane ve bizler de bunu uygulayan ekibiz. Tekniğin ismi indosiyanin yeşili anjiografisi. Ameliyat sırasında hastanın serumuna indosiyonin yeşili denilen bir boya veriyoruz. Bu boya normalde çıplak gözle görülmüyor. Bu boyayı görebilmek için kızılötesi kameralar ve florasan ışık kullanıyoruz. Bu kameralarla paratiroid bezine bakıp boyanın paratiroid bezini boyamasını ve bize paratiroid bezinin yerini göstermesini bekliyoruz. Dünyanın en deneyimli merkezlerinde bile paratiroid ameliyatlarında başarı oranı yüzde doksan beş. Bu teknik, hastalıklı bezin bulunmasını kolaylaştırıyor. Özellikle ilk ameliyatları başarısızlıkla sonuçlanan hastalarda ameliyat başarısını da arttırıyor” dedi.