Park ettiği araç yarım saat sonra kundaklandı, alev alev yanan araç kül oldu

Antalya'da park halinde yanan araç korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında alevlerin eve sıçrama korkusu yaşanırken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobili kundaklayarak korku dolu anların yaşanmasına neden olan şüpheli, adliye girişinde basın mensuplarını suçlayıp “Yazın oraya bir şeyler, ceza aldırın. Böyle medya olmaz” dedi.

Korkutan olay Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde dün gece yaşandı. Park halindeki Halil Gümüş'e ait 16 K 8838 plakalı otomobil aniden yanmaya başladı. Alevler bir anda otomobille birlikte otomobilin üzerindeki çadıra sıçrarken, yangın tüpüyle müdahalede bulunan otomobil sahibi üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle araçtan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Olay yerine gelen Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla çevrede güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çabalarına rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Patlamaların ise aracın LPG'li olmasından kaynaklandığı bildirildi.

Park ettikten yarım saat sonra yandı

Araç sahibi Halil Gümüş, aracını 20.00'da park ettiğini ve evine çıktığını belirterek “Yaklaşık yarım saat sonra komşularım aracımın yandığını söyledi. Hemen yangın tüpüyle müdahalede bulunduk. Ama elimizden bir şey gelmedi. Bir anda alevler her yeri sardı” dedi.

Kapişonlu montlu bir kişi uzaklaştı

Yangının meydana geldiği yerde bazı vatandaşların ‘araç yanmaya başladığında kapişonlu, montlu bir kişinin kaçarak uzaklaştığını' söylemesi üzerine harekete geçen Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, Hastane caddesinde koşarcasına yürüyen bir şahsı yakaladı. Adının İrfan Y. olduğu belirlenen şahısın suçunu kabul ettiği, ailevi nedenlerden dolayı benzin dökmek suretiyle aracı yaktığını itiraf ettiği bildirildi.

Adliyeye getirildi gazetecileri suçladı

İrfan Y., karakoldaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Adliye girişinde basın mensuplarını görünce jandarmalara ‘bunlar niye çekiyorlar' şeklinde sitemde bulunan Yıldırım, basın mensuplarının ‘Niye yaptın' sorusuna ise ‘Sana ne, neden yaptıysam. Sen hakim misin, savcı mısın. Gazetecisin değil mi. Para kazanmak için çek beni gönder. İşte devletin olmadığı buradan belli. Yazın oraya bir şeyler, verdirin cezayı. Böyle medya olmaz' dedi.

Basın mensuplarının ‘Neden yaptığını anlat o zaman' şeklindeki sorusu üzerine ise ‘Hakime savcıya söylerim” cevabını verdi