Park halinde otomobilde cansız bedeni bulundu

Antalya'da park halindeki aracın içerisinde 43 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu. Meraklı vatandaşlar polisin incelemelerini dört gözle takip etti.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alan içerisinde meydana geldi. 07 BVG 93 plakalı hafif ticari aracın içerisinde İsmail Üstündağ'ı (43) uzun zamandır hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek araç ve ceset üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle takip etti. Cenaze Olay Yeri ve Cinayet Şube ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede ceset üzerinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmazken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.