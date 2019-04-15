İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Park halindeki araca çarpan kadın motosikletli yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile motosikletiyle çarptıktan sonra kaldırıma savrulan kadın sürücü yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile motosikletiyle çarptıktan sonra kaldırıma savrulan kadın sürücü yaralandı.


Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Azize A.(20) yönetimindeki 07 E 7000 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Elif Ö.'ye ait 07 CBD plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, Azize A. kaldırıma savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Azize A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.