Park halindeki araca çarpan kadın motosikletli yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile motosikletiyle çarptıktan sonra kaldırıma savrulan kadın sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Azize A.(20) yönetimindeki 07 E 7000 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Elif Ö.'ye ait 07 CBD plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, Azize A. kaldırıma savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Azize A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.