İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki ticari taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki ticari taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti.


Kaza, saat 19.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Levent Yalın (32) idaresindeki 07 ADF 748 plakalı motosiklet, yolun sağ tarafından bulunan park halindeki 07 H 0528 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yalın kaldırıma fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.