Park halindeki araçların fotoğrafını çekip oturduğu yerde kalbini tutmaya başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş merkezi önünde park halindeki araçların plakalarını cep telefonuna kaybeden şahıs, araç sahiplerinin tepkisine neden oldu. Hiç konuşmayan ve uyarılara karşılık vermeyen şahıs, bir süre sonra oturduğu yerde kalbini tutmaya başlayınca 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Boynunda asılı vaziyetteki kartta 'İşitme kaybım var, bu nedenle sizi duyamayabilirim. Açık bir şekilde konuşun bağırmayın, gerekirse yazın' ibaresi bulunan şahsın İngiliz vatandaşı olduğu belirlendi.

Manavgat sokaklarında dolaşıp, araçların plakalarını telefonuna kaydeden şahıs, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kez Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında vatandaşların araçlarının cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği, araç sahiplerine el kol hareketleri yaptığı ve araçlara zarar verdiği yönünde şikayetlere maruz kalan şahıs, son olarak Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde alışveriş merkezi önünde park halindeki araçların plakalarını cep telefonuna kaydederken araç sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapmaya gelen bazı vatandaşların, araçlarının etrafında dolaşarak cep telefonuyla anaçlarını çeken şahsın durumundan şüphelenerek araçlarının başından ayrılmadıkları gözlendi.

Boynundaki kart dikkat çekti

İsminin Andy Stonehause olduğu öğrenilen şahsın, saatler boyunca araçları görüntülemesi, hiç konuşmaması ve söylenenlere tepki vermemesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, şahısla görüştükten sonra alışveriş merkezinin otoparkından yol kenarına uzaklaştırıp ayrıldı. Bir süre sonra yol kenarında otururken garip hareketler yapması üzerine vatandaşlar bu kez 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, İngiliz vatandaşı olduğu belirlenen şahsı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Hastaneden ayrılan şahıs, gecenin ilerleyen saatlerinde Hastane Caddesi'nde ortaya çıktı. Yolda araçların önüne fırlayan ve telefonla araçları kaydeden şahıs, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Şahsın boynunda, üzerinde fotoğrafının ve Andy Stonehause isminin bulunduğu karttaki ‘İşitme kaybım var, bu nedenle sizi duyamayabilirim. Açık bir şekilde konuşun bağırmayın, gerekirse yazın' ibaresi dikkatlerden kaçmadı.