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Park halindeki araçtan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçtan içerisinde 750 lira ve hard disk bulunan el çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçtan içerisinde 750 lira ve hard disk bulunan el çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı.


Olay, Şelale Mahallesi 3561 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçtan içerisinde 750 lira ve hard disk bulunan el çantasının çalındığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve hırsızlık olayının faillerini belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen H.A. ve U.Y.'yi yakaladı. Şahısların çantadaki paranın 650 TL'sini harcadıkları belirlenirken ele geçirilen 100 TL, hard disk ve el çantası sahibine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 8 ayrı suçtan da araması olduğu belirlenen H.A. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. U.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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