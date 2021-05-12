Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı

Antalya'da park halindeki kamyona otomobiliyle çarpan sürücü yaralandı.

Olay, bu sabah saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar merkez istikametinden Şelale istikametine seyir halindeki İbrahim Edebalı'nın kullandığı 33 VU 745 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil, cadde üzerinde yolun sağ tarafında park halindeki sürücülüğünü Hasan Hüseyin Öz'ün yaptığı 07 LHP 40 kamyona çarptı. Kazada y otomobil sürücüsü İbrahim Edebalı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptı müdahalenin ardından Edebalı, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.