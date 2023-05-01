Park halindeki kamyonete çarptı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gazi Mahallesi, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-400 Karayolu'nun yanında bulunan yan yolda şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Hamza A. idaresindeki 07 N 0297 plakalı motosiklet, yan yolda park halinde bulunan kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten asfalt zemine düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.