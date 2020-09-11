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Park halindeki kamyonun içinde neye uğradığını şaşırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, içinde sürücünün bulunduğu park halindeki kamyonete arkadan çarpan kamyonet, çarptığı kamyoneti geldiği istikamete geri döndürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, içinde sürücünün bulunduğu park halindeki kamyonete arkadan çarpan kamyonet, çarptığı kamyoneti geldiği istikamete geri döndürdü. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada çarpan kamyonetteki yolcunun kolu kırılırken, sürücülerin ise burnu bile kanamadı. Kaza anı ve çarpmanın şiddeti, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Fahri Nuri Yılmaz'ın kullandığı 07 YJH 34 plakalı kamyonet, Hatipler Yenimahalle mevkiinde karayolunun sağında park halindeki Serhat Şimşek'in kullandığı 07 N 3187 plakalı mermer yüklü kamyonete arkadan çarptı. Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonetler çarpmanın şiddetiyle geldikleri yöne ters döndü. Araçların hurdaya döndüğü kazada 07 YJH 34 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Furkan Yılmaz kolundan yaralanırken, park halindeki araç sürücüleri büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

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