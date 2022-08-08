İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Antalya‘da bir apartmanın önünde park halinde bulunan otomobil alev alev yandı.


Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil bilinmeyen sebeple alev alev yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında otomobilde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yangın anı, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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