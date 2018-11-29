Park halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi 3544 Sokak üzerinde bulunan apartmanın önünde park halindeki 07 L 7438 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. İsmail Nergiz isimli vatandaşa ait araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Apartmanın zemin katında oturan komşunun, otomobilden duman çıktığını görerek araç sahibine haber vermesi sayesinde yangına kısa sürede müdahalede bulunulurken, aracın ön konsolu, tavanı ve ön koltuklar yandı.

Kimseyle bir problemi olmadığını belirten ve oldukça üzgün olduğu gözlenen otomobil sahibi İsmail Nergiz, otomobilindeki yangınla ilgili kimseden şüphelenmediğini ve şikayetçi olmadığını belirtti.