İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki otomobil yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında zarar gördü.


Yangın, gece saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde bir otomobilde çıktı. Park halindeki otomobilin biranda alev aldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesine rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası araçta yapılan ilk incelemede ise benzin kaçağı tespit edildiği öğrenildi.

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