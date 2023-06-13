Park halindeki tıra arkadan çarpan sürücü feci şekilde can verdi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kara yolunda park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kara yolunda park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi.
Kaza, Korkuteli-Elmalı yolu 12. kilometresi Kızılova mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Erdal Durukan (70) idaresindeki 07 BBS 48 plakalı otomobil, Korkuteli'nden Elmalı istikametine giden ve yok kenarında park halinde duran Zafer Soykan idaresindeki 07 Z 3079 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Erdal Durukan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası Jandarma ekipleri tır sürücüsü Zafer Soykan gözaltına alırken, kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Mehmet Erdal Durukan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobil içinden çıkartılarak Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle jandarma ekipleri tahkikat başlattı.