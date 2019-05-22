Parkenin Akrepleri başarıyı kutladı

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu büyük bir başarı göstererek ikinci sırada tamamlayan CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, tarihinde bir ilki başararak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesini, bir iftar yemeğinde kutladı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, takımın sponsoru CIP Travel Agency yöneticileri Ali Dursunbayoğlu, İskender Tayfur, Selçuk Tayfur, Vedat Tayfur ve Fikret Tayfur ile CIP Travel Antalyaspor Başantrenörü Fatih Işık, Antrenör Mustafa Babacan, altyapı antrenörleri ile sporcuların katıldığı iftar yemeğinde elde edilen başarı kutlandı. Önümüzdeki sezon Antalya ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek olan CIP Travel Antalyaspor takımının imzaladığı forma ile bir kupanın CIP Travel Agency yöneticilerine hediye edildiği gecede konuşan Başkan Ali Şafak Öztürk, başarıda emeği geçenleri kutlarken sponsor firmaya da verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.