Parkenin Akrepleri kritik virajda

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, 25'inci hafta maçında 12 Mayıs Pazar günü Adıyaman Belediyespor ile karşılaşacak.

Bitime 2 hafta kala ligde 4'üncü sırada bulunan Parkenin Akrepleri, 6'ncı sırada bulunan rakibini Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda konuk edecek. CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Fatih Işık, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini, mental, kondisyonel ve teknik-taktik olarak yoğun bir mesai verdiklerini belirterek, “Önümüzde, evimizdeki Adıyaman Belediyespor ve deplasmandaki Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları kaldı. Bu iki maçtan birini kazandığımız takdirde ligi 3'üncü olarak bitirmeyi ve Avrupa Kupaları'na katılmayı garantiliyoruz. Ancak öncelikli olarak Adıyaman Belediyespor karşılaşması bizim açımızdan daha önemli. Çünkü önce bu maçı, ardından Nilüfer maçını kazanıp ligi ikinci sırada bitirmek istiyoruz. Adıyaman karşılaşması her açıdan çok zor bir müsabaka olacak. Onlar da Avrupa kupalarına katılmak için bizi yenip avantaj elde etmek istiyor” ifadelerinde bulundu.

Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Adıyaman Belediyespor karşılaşmasında taraftarları destek için salona beklediklerini söyleyen Işık, “Antalyaspor hentbol branşının 6 yıllık tarihindeki en büyük başarıya imza atmak istiyoruz. Bu başarıya taraftarımızın da ortak olmasını arzu ediyoruz. Desteğe çok fazla ihtiyacımız var. Bu maçı kazanıp Avrupa kupalarına gitmeyi garantilemek, son maçımızı da galip tamamlayıp ligi ikinci sırada bitirmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz, çünkü biz Antalyasporuz” mesajını verdi.