İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Parkenin Akrepleri Trabzon'dan galibiyetle döndü

Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, Trabzon’da oynadığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü maçını 29-35 kazandı.

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, Trabzon'da oynadığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü maçını 29-35 kazandı.


Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda oynanan 9'uncu hafta karşılaşmasını Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren üstünlüğü eline alan takımımız, mücadelenin ilk yarısını 14-18 önde tamamladı.


Karşılaşmanın ikinci yarısında da aradaki farkı koruyan Parkenin Akrepleri, salondan 29-35 galip ayrıldı. 9'ar gol atan Ali Emre Babacan ve Savaş Beyhan Antalyaspor'un en skorer oyuncuları oldu. Barış Buğday ve Oleg Georgiyevski de 5'er golle galibiyete katkı koydu. 8 maç sonunda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ligin 5'inci sırasında bulunan Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, ligin 10'uncu haftasında, 4 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Eskişehir Ormanspor ile Antalya'da karşılaşacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.