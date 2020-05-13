Parklar gerçek sahipleriyle buluştu, Antalya çocuklarla şenlendi

Antalya'da sokağa çıkmaları yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar, 40 gün aranın ardından sokağa çıkmanın keyfini yaşadı. Parklara akın eden çocuklar, kaydırak ve salıncaklarda gönüllerince eğlendi. Oldukça mutlu olduğu gözlenen miniklerden 4 yaşındaki bir çocuğun sevincini ‘göbek attık' sözüyle ifade etmesi ise gülümsetti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan tarihinde 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağında 0-14 yaş arası çocuklara, bugün 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Antalya'daki çocuklar 40 gün aranın ardından gelen 4 saatlik izin gününde sabahın erken saatlerinde uyandı. Saatler 11.00'ı gösterdiğinde ise ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, kentteki park ve bahçelere akın etti. Parklarda bulunan oyun alanlarındaki kaydırak ve salıncaklarda oynayan çocukların sevinçleri gözlerinden okundu.

“Parka gidebileceğiz deyince, o enerjiyle sabah erkenden uyandılar”

Bu durumdan sadece çocuklar değil, onların anne ve babalarının da mutlu oldukları gözlendi. İki çocuğunu parka getiren Leyla Ünal, “Çok sevindiler. Zaten 'Anne virüs bitince parka gider miyiz' deyip duruyorlardı. Parka gidebileceğiz deyince, o enerjiyle sabah erkenden uyandılar. Çok iyi geleceğine inanıyorum. Sürekli değil ama haftada 1 gün böyle bir iznin olması olması çok iyi oldu. Tedirginliğimiz var ama yanımızda dezenfektanla geldik. Sürekli dezenfekte edeceğiz ellerimizi. Eve girer girmez üzerimizi değiştirip duşumuzu alacağız” dedi.

“Göbek attık”

Oğlunu parka getiren bir başka ebeveyn Oğuz Korkmaz, “Uzun zamandır evdeydi. Evde birlikte etkinlikler yaptık. O da belirli yere kadar. Sıkılıyordu. Şu anda dünyalar onun oldu. Onun yerinde biz olsaydık nasıl olurdu acaba” diye konuştu.

Korkmaz'ın 4 yaşındaki oğlu da “Virüs yok. Babamla birlikte çıkmak istedik. Göbek attık” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Çocuğunu parka getiren anne Feruze Peker ise, “Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkmıyordu. Baksanıza çok mutlu” derken, minik oğlu Oğuzhan Peker de “Parkta oynayacağım. Evde sıkılıyordum” diye konuştu.