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Parkları dolduran çocuklara sürpriz ziyaret

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bugün sokağa çıkma izni verilen ve bu zamanı parklarda değerlendiren çocuklarla bir araya geldi.


Yapılan son düzenlemeyle 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, çarşamba ile cuma günleri 14.00- 20.00 saatleri arası yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabiliyor. Antalya'nın sokak ve parkları da bugün çocuklarla renklendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de bir programa giderken parkta aileleriyle oynayan çocukları görünce aracından inerek çocukları selamladı. “Buraların sahipleri sizlersiniz ve iyi ki varsınız” diye çocuklara seslenen Esen, çok istese de çocuklara sarılamamanın burukluğunu yaşadığını söyledi. Çocuklarla sosyal mesafe ölçüsünde fotoğraf çektiren Başkan Semih Esen, ailelerle de yine sosyal mesafe ölçüsünde sohbet etti.

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