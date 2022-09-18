‘Parkta Caz'a büyük ilgi

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ilkini HayatPark'ta düzenlediği ‘Parkta Caz' konseri binlerce müzikseverin katılımı ile gerçekleşti. Jülide Özçelik'in konseri ile başlayan etkinlik 1 ay boyunca sürecek.

Konyaaltı Belediyesi'nin 1'incisini düzenlediği Jazz Günleri, Jülide Özçelik'in HayatPark'ta sahne aldığı konserle kapılarını açtı. Bir ay boyunca her cumartesi farklı sanatçıların sahne alacağı caz konserlerinin ilki binlerce müzikseverin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Caz müziğinin sevilen isimlerinden Jülide Özçelik'in, kendi şarkılarının yanı sıra çeşitli yörelere ait türküleri de caz tınılarıyla seslendirmesi dinleyiciler tarafından uzun süre alkış aldı. Antalya'nın dört bir yanında gelerek konser alanını dolduran yüzlerce müziksever, caz ezgilerine eşlik ederek gecenin keyfini çıkardı. Sahne önünde dans eden vatandaşların renkli görüntüler oluşturduğu konsere çocukların yoğun ilgisi de dikkat çekti. Caz konserleri önümüzdeki üç hafta her cumartesi devam edecek.

Konser alanını dolduran vatandaşları en küçüğünden en büyüğüne kadar selamlayan Başkan Esen, müzisyen Jülide Özçelik'i müzikseverler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Seslendirdiği şarkılar için sanatçı Jülide Özçelik'e teşekkür eden Esen, “Jülide hanım az önce ‘sebep' türküsünü çok güzel yorumladı. Bu vesileyle Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ı da saygıyla anmak istiyorum. Güçlü bir alkış göndermek istiyorum onların ruhuna'' dedi. Sanatın, aydınlık bir gelecek için olmazsa olmaz bir değer olduğuna vurgu yapan Esen, ‘'Sanat uzun, hayat kısa. Çocukların, gençlerin gelecekten umutlu oldukları, gelecek kaygısı duymadıkları güzel günlerde, güzel bir ülkede tekrar sanatla ve sağlıkla buluşmayı diliyorum. Burada olduğunuz için sizlere herkes adına bir kez daha teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.