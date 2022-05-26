Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Antalya'da parkta çıkan tartışmada karın bölgesinden bıçaklanarak yaralanan 2 çocuk babası adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Şehitler Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Y.A. ile Zafer Aysan arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.A. yanında bulunan bıçak ile iki çocuk babası Aysal'ı karnından bıçakladı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahıs burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli şahıs ise olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cenaze kesin ölüm sebebinin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.

Acı haberi alarak morg önüne gelen şahsın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze, Van'da toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.