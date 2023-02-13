Parkta oturan kadının kapkaç kabusu, vatandaş müdahalesiyle engellendi

Antalya'da iş başvurusu öncesi parkta oturan kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alan şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi. Çantasında bin liraya yakın parası bulunan kadın büyük korku yaşarken, şüphelinin ise polise verdiği sözlü ifadesinde "İşten çıkartıldım bu yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, saat öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş başvurusu öncesinde bir parkta oturan Sevinç Erdinç'in (44) elindeki çantasını, M.A. (30) kapkaç yöntemiyle alıp kaçmaya başladı. Erdinç'in yardım çığlığı üzerine çevredeki vatandaşlar kaçan M.A.'nın peşine takıldı. Çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanan M.A., ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerine, içerisinde bin liraya yakın döviz bulunan çanta ise sahibi Erdinç'e teslim edildi.

Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.A., polise verdiği sözlü beyanında, işten çıkartıldığı için çantayı aldığını söyledi. M.A., polis merkezine götürüldü.