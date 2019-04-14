Paşanın Melekleri finalde

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Yenimahalle Belediyespor'u 33-30 yenerek finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Muratpaşa Belediyespor, yarı final rövanş karşılamasında Yenimahalle Belediyespor'la karşılaştı. İlk maçı 27-25 kazanan Paşanın Meleklerini, kendi evinde oynadığı maçta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kulüp Başkanı Murat Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, maçın henüz ilk dakikalarında farkı 4 sayıya kadar çıkardı. İlerleyen dakikalarda konuk ekibin sert oyunu karşısında hücumda zorlanan Paşanın Meleklerinde kaleci Merve Durdu devreye girdi, rakip takımın öne geçmesini engelledi. İlk yarının son dakikalarında oyuna takım kaptanı Yeliz Özel ve Valeriia Baranik'le ağırlığını koyan Paşanın Melekleri, soyunma odasına 15-14 önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında hızlı hücumlarda Yağmur Toprak'la golleri bulan Paşanın Melekleri, son dakikalarında Yenimahalle'nin oyun konsantrasyonunu kaybetmesiyle farkı daha da arttırdı ve maçtan 33-30 galip ayrıldı.

Belediye Başkanı Uysal ve kulüp yöneticileri karşılaşmanın ardından her iki takımı da ayakta alkışladı. Başkan Uysal, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası'nda finale yükselen sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.