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Paşa'nın melekleri ilk yarıyı galibiyetle bitirdi

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’de ilk yarının son maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Sivas Belediyespor’u 47-28 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Sivas Belediyespor'u 47-28 mağlup etti. Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Ümit Uysal da tribünden takip etti.


Paşanın melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas Belediyespor galibiyetiyle kapattı. Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde oynadığı karşılaşmadan 47-28 galip ayrıldı. Osman Köse ve Volkan Gürce hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmada Paşanın meleklerinde Beyzanur Türkyılmaz ve Ayşenur Sormaz dikkat çeken isimler oldu. Her iki oyuncu da karşılaşmayı 6'şar golle tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tribünden takip ettiği maçın sonunda oyuncuları ve teknik ekibi kutladı. Bu karşılaşmanın ardından Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'de puanını 12'ye yükseltti.

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