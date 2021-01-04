Paşanın Melekleri'nde Kadir Ayar dönemi

Ayar, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle imzayı attı.

Bu sezon Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'i, Türkiye Kupası ve Avrupa Hentbol Federasyonu(EHF) Kupası'nda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor'da yeni antrenör belli oldu. Sertan Sarpaş'la yolların ayrılmasının ardından Paşanın Meleklerinde göreve getirilen isim hentbolun deneyimli isimlerinden Kadir Ayar oldu. Ayar, Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İmza törenin ardından yaptığı açıklamada Ayar, “Güzel işler yapacağımıza, güzel hikayeler yazacağımıza inanıyorum. Sahada seyirciyle bütünleşeceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz” dedi. Başkan Uysal ise “Muratpaşa Belediyespor'umuza, hentbol camiamıza hayırlı olsun” dedi.