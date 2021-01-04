İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paşanın Melekleri'nde Kadir Ayar dönemi

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı antrenörlüğüne Kadir Ayar getirildi.

Ayar, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle imzayı attı.


Bu sezon Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'i, Türkiye Kupası ve Avrupa Hentbol Federasyonu(EHF) Kupası'nda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor'da yeni antrenör belli oldu. Sertan Sarpaş'la yolların ayrılmasının ardından Paşanın Meleklerinde göreve getirilen isim hentbolun deneyimli isimlerinden Kadir Ayar oldu. Ayar, Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İmza törenin ardından yaptığı açıklamada Ayar, “Güzel işler yapacağımıza, güzel hikayeler yazacağımıza inanıyorum. Sahada seyirciyle bütünleşeceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz” dedi. Başkan Uysal ise “Muratpaşa Belediyespor'umuza, hentbol camiamıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.