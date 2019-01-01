Paşanın meleklerinde parola şampiyonluk

Ligin ilk devresinde 10 hafta da topladığı puanlarla ligin 3'üncüsü olan paşanın melekleri ikinci devreye Şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

İkinci devrenin ilk maçında bay olmanın avantaj olduğunu söyleyen antrenör Birol Ünsal , “Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlamak istedik fakat 3'üncü olduk. İlk yarıda görülen eksikliklerin ikinci devrede giderilmesi için sıkı bir antrenman programı uygulayacağız ve ligin sonunda Şampiyonluğa uzanan taraf biz olacağı” dedi.