Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nda açılan Pastacılık ve Ekmekçilik Programı ilk öğrencilerini bekliyor. Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin yeni yiyecek içecek hizmetlerini yürütecek aşçı, pastacı gibi nitelikli personel arandığını belirten Okul Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, "Programımız otel, restoran, pastane gibi birçok farklı işletme türünün ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgiye sahip nitelikli ve yetişmiş insan gücünü yetiştirerek sektöre kalifiye personel sağlanacaktır” dedi.

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, yükseköğrenim düzeyinde mutfak sanatları alanında Türkiye'nin tek tematik meslek yüksekokulu olan Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nun 2015 yılında ilk olarak Aşçılık Programı'nın açılmasıyla faaliyete başladığını söyledi. Güzeller, “Yüksekokulumuz 2017 yılında İkram Hizmetleri Programına ilk öğrencilerini aldı. 2018 yılında ise uluslararası birçok farklı üniversitenin programları dikkate alınarak yapılan hazırlıklar sonucu yükseköğrenim düzeyinde ilk defa Pastacılık ve Ekmekçilik Programı açıldı. Sonrasında kadrosuna pastacılık ve ekmekçilik alanlarında uzman iki öğretim görevlisi ve çikolatacılık alanında uzman bir öğretim görevlisini dahil ederek 2020 yılında ilk öğrencilerini eğitmeye başlayacak” dedi.

"Sektöre kalifiyeli personel sağlayacak"

Pastacılık ve Ekmekçilik Programı'nın öğretim elamanı kadrosunun yanı sıra 18 öğrencinin bireysel uygulama yapabileceği endüstriyel bir pastacılık ve ekmekçilik atölyesi ile bir adet pastane uygulama alanına sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güzeller, Pastacılık ve Ekmekçilik Programı'nın ulusal ve uluslararası akredite kuruluşların eğitim programları ve sektörün ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu bir program içeriğine sahip olduğunu belirtti. Güzeller, “Antalya İş Kurumu 2019 verilerine göre Akdeniz bölgesinde yer alan 820 turistik otel ve tesiste yaklaşık 85 bin kişi çalışmakta olup konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında yaklaşık 3 bin 800 kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Benzer verilere göre Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin yeni yiyecek içecek hizmetlerini yürütecek aşçı, pastacı gibi nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Pastacılık ve Ekmekçilik Programı'ndan sektörle işbirliği içerisinde Türkiye ve dünyadaki ulusal ve uluslararası düzeyde otel, restoran, pastane gibi birçok farklı işletme türünün ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgiye sahip nitelikli ve yetişmiş insan gücünü yetiştirerek sektöre kalifiye personel sağlanacaktır” şeklinde konuştu.