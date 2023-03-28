Patara Köprüsü yapım çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Patara Köprüsü'nün yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Köprünün nisan ayı sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Proje çerçevesinde 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki köprünün kenar ve orta ayakları tamamlandı. Kirişler yerine konuldu. Köprü bağlantı yollarının istinat perde çalışmaları sürüyor.

Kaş ve Seydikemer ilçeleri ile Karadere, Kumluova, Karaköy, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kalkan Mahallelerini birleştirecek köprü, bölgedeki Patara, Xanthos ve Letoon antik kentlerini de birbirine bağlayacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Patara Yılı” çerçevesinde planlanan projenin, yerleşim yerlerini kaynaştıracağını, turizm, ticaret ve sosyal ilişkileri güçlendireceğini, bölgeye olumlu katkılar sunacağını belirtti.