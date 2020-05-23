Patara'da Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde 1,57 metre yüksekliğinde, başı olmayan 1900 yıllık kadın heykeli bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde 2020 yılını, ‘Patara Yılı' ilan etmesinin ardından, antik kentte yıllardır devam eden kazı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 20 yıldır Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Havva İşkan Işık, başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında, yeni buluntular ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda 14 Mayıs'ta, antik kentin tiyatro sahne binası kazı çalışmaları sırasında bir kadın heykeli bulundu.

Kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Işık, heykelin 1,57 metre yüksekliğinde ve başı olmadığını söyledi. Heykelin Roma dönemine ait olduğunu ifade eden Işık, “Bulduğumuz heykeli başıyla birlikte düşündüğümüzde, gerçek bir kadın boyu yüksekliğinde tasarlandığını düşünebiliriz. Heykel, arkeolojide 'Küçük Herkulaneumlu' olarak bilinen çok tanınmış bir heykel tipine ait” dedi.

"Önemli bir aile ferdini tasvir ediyor"

Patara tiyatrosunu o dönemlerde kentin önde gelen isimlerinden Quintus Vilius Titianus'un başladığını, kızı Vilia Prokla'nın tamamladığını belirten Işık, “Heykelin başının, imparator eşini ya da Vilia Prokla'nın kendisini veya aile fertlerinden birini tasvir ettiğini düşünüyoruz” diye konuştu.