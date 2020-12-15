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Patates depolarda alıcı bekliyor

Korkuteli’ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde hasadı yapılan patatesler, iç pazarda talep oluşmadığı için depolarda bekliyor.

Korkuteli'ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde hasadı yapılan patatesler, iç pazarda talep oluşmadığı için depolarda bekliyor.


Yaylada üretimi yapılan patatesin bölgenin en önemli tarımsal ürünü olduğunu belirten üretici Derya Gürler, hasat sonrası talep olmadığı için Patatesleri depoya koyduklarını belirterek iç pazarda patatese karşı talep oluşmadığı için patates fiyatlarının 80 kuruş ile 1 TL arasında işlem gördüğünü söyledi. Gübre, mazot, zirai ilaç, tohum, işçilik, elektrik gibi temel giderlerle çiftçilerimize 1 kilogram patates yaklaşık 1 liraya malolduğunu ifade eden Gürler " Maliyetin altında satıldığını görüyoruz. Geçen yıl çiftçi yüksekrakama satamadı ama pazarda fiyat çok yükselmişti. Bu yıl da yine patatesi çiftçi maliyetin altında sattığı halde pazarda fiyatların düştüğünü görmüyoruz" dedi.

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