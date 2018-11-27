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Patencilerin “bana da yolla” pozu

Antalya’da işlek bir caddede yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocukların tehlikeli paten yolculuğu kameralara yansıdı.

Antalya'da işlek bir caddede yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocukların tehlikeli paten yolculuğu kameralara yansıdı. Araçların arasında gezinen, halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen çocuklardan bazılarının kendilerini görüntüleyen sürücülere ‘bana da yolla' şeklinde karşılık vermesi ve sürücüleri de kendi cep telefonuyla çekmesi dikkatlerden kaçmadı.


Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddessi'nde araçların arasında gezinen ve bir halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli çocuklar, tehlike oluşturdu. Sürücülerden bazılarının, uyarılarda bulunmasına rağmen çocukların aldırış etmediği, tam aksine kendilerini cep telefonuyla çeken sürücülere ‘bana da yolla' dediği gözlendi. Yine çocuklardan birisinin halk otobüsüne tutunduğu sırada kendisini çeken sürücüye yaptığı hareket de bu kadarına pes dedirtti. Arkasından gelen otomobile doğru dönen çocuk, kendisini çeken sürücüyü de cep telefonuyla çekti.

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