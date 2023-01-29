Patenli gençlerden 50 kilometre hızla giden otobüs arkasında ölüme davetiye

Antalya'da 3 patenli çocuğun, hareket halindeki yolcu otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Saatte 50 kilometre hızla giden otobüsün kör noktasına tutunan 3 gençten birinde kulaklık olduğu görülürken, bazı sürücülerin korna çalmasına da aldırış etmediler.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağı üst geçidinde yoğun trafiğin olduğu saatlerde şehir içi toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen 3 patenli çocuk, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Sürücülerin endişeli bakışlarına aldırmadan rahat tavır sergileyen ve kural tanımayan gençlerin saatte 50 kilometrenin üzerinde hızla seyreden otobüsün arkasına aynı anda tutunarak yaptığı yolculuk, otobüs durağa girinceye kadar devam etti. Gençlerin hem kendi hayatlarını hem diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı anlar bununla da kalmadı. Gençler kendilerini korna çalarak uyaran diğer sürücülerin uyarılarına da adeta kulak tıkadı. Gençlerin o anları ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Acı bir olay yaşanmaması için ailelerimizi uyarıyoruz"

Aileleri bir kez daha uyaran Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Antalya trafiğinde şoför arkadaşlarımız ciddi bir mücadele veriyor. En son patenci bir gencimizi bu tür olaylardan dolayı kaybetmiştik. Yaşadığımız acı kayıptan sonra bu olaylar azalmıştı. Son günlerde bakıyoruz ki patenli gençlerimiz otobüslerin arkasında tutunarak gidiyorlar. Bizim için ciddi bir tehlike arz ediyor. Acı bir olay yaşanmaması için ailelerimizi, çocuklarını patenli dışarı salmaması konusunda uyarıyoruz. Tekrar bu acı olayları yaşamayalım. Özellikle bu gençlerimiz gece saatlerinde trafiğe çıkıyorlar. Bu noktada gençlerimizi uyaran da yok. Kör noktada kaldıkları için şoförler görmüyor. Diğer sürücülerimiz lütfen uyarsın" ifadelerine yer verdi.

Feci şekilde can vermişti

Öte yandan, 25 Nisan 2022 tarihinde Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışan 3 patenli çocuktan 13 yaşındaki Emin Aydın otobüsün altında kalarak feci şekilde can vermişti.