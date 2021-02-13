Patikent açılışa hazırlanıyor

Kepez Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim adasına dönüştürdüğü DokumaParkı'ı, hayvan dostlarımıza merhamet ve sevgiyle bakıldığı bir yer haline de getirdi. Dokuma'ya, kuş evlerinden sonra 64 odalı kedi apartmanı da yapıldı. Müzeleri, bilim merkezi, kütüphanesi, sanat galerisi, sahaf çarşısı ve yeşil alanlarında her gün yüzlerce kişiyi ağırlayan DokumaPark, hayvanlar için de emniyetli bir yaşam alanı oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kuşların doğal yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara korunaklı barınma alanları oluşturmak amacıyla parka 30 adet kuş evi yerleştirdi. Kuş evleri, emniyeti olması için 9 metre yüksekliğindeki direklere asıldı. Dokuma Fabrikası yerleşkesini mesken tutan kediler de unutulmadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün DokumaPark'a her gittiğinde ilgi ve sevgisini eksik etmediği sevimli dostlarımız için de park alanında onlarca kedi evi yapıldı. Başkan Tütüncü, Dokuma'nın artan kedi nüfusuna evler çare olmayınca bu sefer pati dostlarımız için park alanına apartman yapılmasının talimatını verdi.

Dokuma'da pati şehri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, DokumaPark'ın müdavimleri kedilere daha konforlu bir barınma alanı sunabilmek amacıyla atölyelerinde ahşaptan 3 katlı, 64 odalı, duvarlarında rengârenk pati ve kedi resimlerinin olduğu bir apartman yaptı. Kedi apartmanı da, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nin batı tarafına yerleştirilerek, kedilerin hizmetine verildi. Apartmanın yanına kedi evleri de konularak, adeta DokumaPark'ta bir pati şehri kuruldu.

Açılış 17 Şubat'ta

Dokuma'ya, kuş evlerinden sonra 64 odalı kedi apartmanı inşa eden Kepez Belediyesi, açılışı da 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde saat 11.00'da hayvan severlerle beraber gerçekleştirecek. Bu özel günde hayvan severlere kedileri beslemeleri için mama ve mama kapları da hediye edilecek.

Kedi apartmanı önünde açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, projenin sokak hayvanları ile ilgili farkındalığı güçlendiren özellikle de çocukların hayvanlarla sokak hayvanları ile aralarındaki ilişkiyi çok sağlam bir zemine oturtmayı amaçladığını söyledi. Projenin Muralkafa olarak bilinen Mehmet Yıldırım'a ait olduğunu söyleyen Tütüncü, "Bir gün bizim kapımızı çaldı ‘başkanım böyle bir projem var' dedi, biz de zaten sokak hayvanlarına büyük bir şefkat büyük bir ilgi, dikkat ve özen gösteriyoruz farklı örnek projelerle bu farkındalığımızı da orta koymaya çalışıyoruz. Projesi bize çok sevimli geldiği için bütün imkanlarımızı Mehmet'in emrine amade kıldık ve sonuçta bu güzel apartman çıktı." dedi.

Kepez belediyesi olarak sokak hayvanlarına, sıfır atık projesi kapsamında şehrin mutfak, restoran ve yemekhane atıklarından kedi köpek mamaları yapmayı başardıklarını hatırlatan Hakan Tütüncü şöyle devam etti:

"Bunu şehrin değişik beslenme noktalarında sokak hayvanlarına ulaştırıyoruz hayvanseverlerle bu mamaları paylaşıyoruz onlarda kendilerince sokak hayvanları ile ilgili beslemeler de bunları kullanıyorlar."

Kedilerin genelde evcil hayvanlar olarak evin dışına çıkmadığını, sokak yürüyüşleri ya da çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için dış mekanı tercih etmek durumunda kalan hayvanlar olmadığını söyleyen Tütüncü, "Hemşerilerimiz burada gayet doğal bir vaziyette bu parkın içerisinde bu apartmanın etrafında oluşan böylesi güzel ortamda kedileri sevebiliyorlar, bunları yiyecek verebiliyorlar ve böylelikle farklı bir duygusallığı farklı bir güzelliği farklı bir şirinliği şekerliği burada yaşayabiliyorlar biz onları izlerken mutlu oluyoruz" dedi.