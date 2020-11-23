Pazar Sineması devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya'nın sinema alanındaki entelektüel birikimini koruması ve geliştirmesi amacıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği ‘Pazar Sineması' gösterimleri, 3'üncü haftada, Yılmaz Güney'in Umut filmiyle devam etti.

Yarım asrı aşan tarihiyle Türk sinemasının en uzun soluklu etkinliği Altın Portakal Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin filmler eşliğinde çıktığı Türk sineması tarihi yolculuğu devam ediyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ‘en iyi kadın oyuncu' ödülünün ilk sahibi Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezinde her pazar gerçekleşen gösterimlerin 3'üncü haftasında Yılmaz Güney'in Umut filmi vardı.

Modern Zamanlar Sinema Derneği'yle birlikte gerçekleştirilen etkinliğe sadece daha önce kayıt yaptırmış sinemaseverler, HES kodu sorgulaması ve ardından ateşleri ölçülerek alındı. Gösterim öncesi Modern Zamanlar'dan Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde yönetmen Metin Avdaç'ın katılımıyla Yılmaz Güney sineması üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın, modern bir sanat dalı olarak sinemaya ait bir festivali 57 yıldır yapıyor olmasının ‘müthiş' ve Antalya'ya çok yakışan bir durum olduğunu söyledi. Böylesi köklü ve önemli bir geleneğin aynı zamanda Antalya'nın sinema alanındaki entelektüel birikimini koruması ve geliştirmesi gerekliliğini ortaya çıkardığını belirten Başkan Uysal, bu amaçla başlatılan Pazar Sineması gösterimlerinin 6 hafta devam edeceğini kaydetti. Başkan Uysal, gelecek hafta Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı, 1973 yapımı ve başrollerini Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral paylaştığı Türk sinemasının başyapıtları arasında gösterilen Canım Kardeşim'in gösteriminin yapılacağını belirtti.