Pazarcı esnafı kura çekimine katılmayınca kuraları belediye ekipleri çekti

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mevcut pazar yeri çürük raporunun bulunması nedeniyle belediye tarafından taşınarak, yeni pazar yeri yapıldı. Çalışmaların ardından yeni yapılan pazar alanının kura çekiminde pazarcılar ile belediye görevlileri zaman zaman karşı karşıya geldi. Önce noter bulunmadığını, ardından belediye başkanını kura çekimine gelmediğini gerekçe gösteren pazarcı esnafı kura çekimine girmedi. Bunun üzerine sinevizyon sistemi kurularak kuralar belediye ekipleri tarafından çekilip pazarcıların yerleri tespit edildi.

İlçede mevcut olarak kullanılan Kiremitli Mahallesi'nde bulunan pazar yerinin, Arasta Projesi içerisinde kalması ve çürük raporunun bulunması sebebiyle taşınmasına karar verildi. Kararın ardından Uzunoluk Mahallesi 1406 sokakta bulunan yeni pazar yeri kullanıma hazır hale getirildi. Yeni pazar yeri için ise kura çekimi yapıldı. Toplantıya katılan pazarcı esnafı, kura çekiminin usulsüz olduğunu iddia ederek kura çekmek istemedi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'in de kura çekimine gelmediğini gerekçe gösteren esnaf emniyet güçleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yeni yapılan açık pazar yerinde toplanan pazarcı esnafı, noter olmadığını gerekçe göstererek kura çekimine katılmadı.

Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek'in belediye görevlileri ile görüşme sağlamasının ardında kura çekiminin belediye düğün salonunda yapılmasına karar verildi. Dün akşam saatlerinde belediye düğün salonu önünde toplanan esnaf, bu defa yoğun güvenlik çemberini görünce kura çekmek istemedi. Uzun süre bekleyen esnaf, Başkan Ömer Niyazi İşlek'in gelmediğini de gerekçe gösterip salondan ayrıldı.

Belediye ekipleri ise dışarıya sinevizyon sistemi kurarak, 284 esnafın ismini okudu ve kura çekimine davet etti. Salon içerisinde 284 esnafın ismi okundu. Kura çekimine esnaf katılmayınca belediye ekipleri, esnafın kuralarını kendileri çekti. Kura çekimi geç saatlere kadar devam etti. Kiremitli Mahallesi'nde bulunan pazar yerinin ise yıkımına bugün başlandı.