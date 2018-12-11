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Pazarda kadına tacizde bulunan bir kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Pazar yerinde bir kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Pazar yerinde bir kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göne, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Pazartesi pazarı içerisinde alışveriş yapan bir kadına arkasından gelerek cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen şahıs, kadının yakınları ve pazarcılar tarafından yakalamak istedi. Bıçak çeken ve bıçağı gelişi güzel kendisini yakalamak isteyenlere sallayan şahıs, pazartesi pazarından kaçarak Atatürk Caddesinde bir eczaneye sığındı. Eczanede polisler tarafından yakalanan şahıs üzerinden M.Ç.'ye ait kimlik çıktı.


Polisler tarafından emniyete götürülen şahsın parmak izi alınınca adının A.K. olduğu, hakkında 3 ayrı hırsızlık ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından yakalama emri bulunduğu belirlendi.


Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan A.K. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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