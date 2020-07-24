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Pazarspor 90+6'da final vizesini kaptı

TFF 3.

Lig 3. Grup Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Pazarspor, Nevşehir Belediyespor'u maçın son saniyelerinde bulduğu golle 2-1'lik skorla geçerek finale yükseldi.



Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi


Hakemler: Murat Erdoğan , Mehmet Kapluhan , Seyfettin Ünal


Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Aksu, Mehmet Eksik, Kadir Kaan Yurdakul (Eray Karataş dk. 71), Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek, Fatih Ergen (Şahinali Terzi dk. 90+2 ?), Can Vural (Muhammed Ali Aydın dk. 84 ?), Mete Karahan, Mehmet Aytemiz


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Onur Ural, Ethem Pülgir, Okan Duran, Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Alper Yener (Tolgahan Çiçek dk. 46), Yasin Dülger, Oktay Gümüş (Ziya Şakar dk. 83 ?), Emre Gemici


Goller: Mehmet Aytemiz (dk. 36), Eray Karataş (dk. 90+6) ( Pazarspor), Yasin Dülger (dk. 57) (Nevşehir Belediyespor)


Kırmızı kart: İlker Günaslan (dk. 44) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Cevat Kuy, Mete Karahan (Pazarspor), Ethem Pülgir, Yasin Dülger (Nevşehir Belediyespor)

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